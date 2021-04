Norske styrkar blir blant dei siste som forlèt Afghanistan

utenriks

Styrkane til USA og Nato skal etter planen ha forlate Afghanistan innan 11. september, og den offisielle tilbaketrekkinga har alt starta.

Noreg har spesialstyrkar og eit militært feltsjukehus i Kabul, men dei rundt 95 som inngår i det norske styrkebidraget, vil vere blant dei siste som blir trekte ut, opplyser Forsvaret.

Både spesialstyrkane og feltsjukehuset er stasjonert ved flyplassen i Kabul og har ifølgje Forsvaret ei viktig rolle når uttrekkinga til Nato startar. Det norske bidraget er derfor blant dei siste Nato-bidraga som blir trekte ut, ifølgje forsvaret.no.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen meiner dette viser kor viktig det norske bidraget er.

– Det viser at vi bidreg med kapasitetar som er viktige, ikkje berre for Afghanistan, men også for Nato, seier han til nettstaden.

Den konkrete tidsplanen for når norske styrkar skal trekkjast ut, vil ifølgje forsvarssjefen bli avgjord i tett dialog med Nato.

– Vi skal vere stolte over det Noreg har bidrege med i Afghanistan. Soldatane våre stiller med høgt etterspurd kompetanse som gjer ein viktig forskjell på bakken, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til forsvaret.no.

(©NPK)