India slit med få vaksinar og rekordbrytande smittetal

Landet registrerte 3.498 nye koronarelaterte dødsfall fredag og er med det oppe i 208.330 døde.

Vaksinesentera skal etter planen opne for alle over 18 år laurdag, men mange delstatar seier at dei er tomme for dosar.

Fleire delstatar, blant dei hovudstaden New Delhi, har sagt at dei ikkje har moglegheit til å starte vaksinasjonen av alle over 18 år.

Fredag stengde Mumbai vaksinesentera i tre dagar som følgje av vaksinemangel.

Det bur 1,4 milliardar menneske i India. Berre 2,2 millionar vart vaksinerte torsdag, som er det lågaste talet dei siste ti dagane, ifølgje NDTV. Så langt har 11,5 prosent av befolkninga fått minst éin dose.

India opplever ein kraftig smitteauke som har ført til fulle sjukehus og mangel på medisin og oksygen til koronapasientane. Ekspertar seier det kjem av at mange menneske har vore samla til mellom anna bryllaup og idrettsarrangement.

Landet har registrert 18,7 millionar smittetilfelle. Det blir likevel anteke at mørketala er store.

