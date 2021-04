Fest vart til tragedie for Israels ortodokse jødar

utenriks

Minst 45 menneske var fredag ettermiddag stadfesta døde etter å ha falle oppå kvarandre medan dei gjekk tett i tett nedover frå fjellet i eit trongt trappeparti. Ingen annan katastrofe i fredstid har teke så mange liv i Israel. Rundt 150 menneske er skadde, og for fire av dei er tilstanden kritisk.

Det jødiske lag baomer-festivalen blir feira kvart år ved Meron-fjellet nord i Israel til minne om rabbinaren Shimon Bar Yochai, som levde i det andre hundreåret, og blir rekna som ein av dei største lærarane innan jødisk lov og etikk.

I år gjekk festen føre seg rett etter at Israel hadde oppheva alle koronarestriksjonane, og oppmøtet var ekstra stort. På grunn av dårlege fasilitetar var det berre lov med 10.000 deltakarar, men i år kan det ha vore så mange som 100.000 menneske til stades, ifølgje israelske medium.

Sklei på metall

Ulykka skjedde då mange menneske gjekk tett i tett på veg ned frå fjellet på ein trong gangveg, ifølgje augnevitne og videoopptak. Mot slutten av gangvegen byrja folk å skli på eit glatt metallparti, der dei fall nedover metalltrappa. Overlevande beskriv det som eit fullstendig kaos der ingen greidde å stanse, men i staden sklei og fall nedover og over kvarandre.

Det er òg meldt at sperringar som var sette opp, gjorde at folk ikkje greidde å komme seg unna.

Videoopptak viser korleis mange menneske er pressa saman i den tunnelliknande passasjen, og dei fleste er menn kledde i svarte ultraortodokse klede. Blant dei omkomne er òg barn.

Statsminister Benjamin Netanyahu kom fredag på eit kort besøk til fjellet. Der konstaterte han at katastrofen er ein av dei verste som har ramma Israel, samtidig som han kondolerte familiane til dei døde. Søndag blir offisiell sørgjedag i Israel.

Mange ultraortodokse jødar på staden hånte statsministeren. Dei meiner at både han, regjeringa og politiet må ta ansvar for det som har skjedd.

Fanga av sperringar

Velvel Brevda, ein rabbinar som var vitne til alle menneska som fall, skuldar politiet for å ha sett opp sperringar som hindra folk i å forlate staden gjennom utgangar som har vore opne ved tidlegare feiringar.

– Kor skulle vi komme oss ut? Og betjentane som var der, kunne ikkje brydd seg mindre, seier han.

Brevda meiner regjeringa har hovudansvaret for at så mange «vakre, heilage jødar» mista livet på ein så meiningslaus måte.

Like etter at tragedien var eit faktum, byrja redningsarbeidarar å hente ut dei døde, der dei vart sveipte i kvite tekstil og lagde på rekkje og rad på bakken.

Dei vart seinare henta av Israels rettsmedisinske institutt for å bli identifiserte.

Mange pårørande strøymde til staden etter å ha høyrt om ulykka, som skjedde natt til fredag. Nyheita førte òg til ei så stor belastning på mobilnettet ved Meron-fjellet at sambandet låg nede i fleire timar.

Hastverk med gravferder

Det var fredag òg hastverk med å få gravlagt dei mange døde før solnedgang. Etter det startar sabbaten, og då er det ikkje lov med gravferder, ifølgje jødisk lov.

Israels president Reuven Rivlin markerte tragedien ved å tenne 45 lys, eitt for kvart av offera.

Zaki Heller, talsmann for redningstenesta Magen David Adom seier at ingen hadde drøymt om at noko sånt kunne skje.

– På ein augneblink gjekk vi frå ei glad feiring til denne enorme tragedien, seier han.

Justisdepartementet opplyser at politiet har sett i verk ei intern gransking for å finne ut om politiet har gjort noko gale.

Den lokale politisjefen Shimon Lavi har allereie sagt at han tek det overordna ansvaret for det som har skjedd.

Følgjer for Netanyahu

Hendinga kan òg få politiske følgjar for Netanyahu, som enno ikkje har greidd å danne ei samlingsregjering etter valet i mars, og som framleis treng støtte frå dei ultraortodokse partia for å få eit fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset.

Han har no styrt Israel i tolv år, men det siste året har motstandarane hans mobilisert til store demonstrasjonar for å tvinge han til å gi seg. Israelske medium melder fredag at Netanyahu tidlegare i april forsikra ultraortodokse politikarar om at lag baomer-feiringa kunne bli gjennomført stort sett utan restriksjonar.

Avgjerda vart støtta av regjeringsmedlemmer og politiet, sjølv om helsetoppar åtvara mot auka koronasmitte.

