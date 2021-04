Britisk gruppe: Kvinner i leirar i Syria er offer for menneskehandel

utenriks

Enkelte av kvinnene var berre tolv år då dei vart tekne med til Syria og utsette for menneskehandel, seksuell utnytting og andre formar for utnytting i regi av IS, meiner gruppa.

Reprieve har undersøkt bakgrunnen for kvifor kvinnene har enda opp i dei kurdiskdrivne leirane nordaust i Syria.

Fredag la han fram ein rapport der det blir konkludert med at den britiske regjeringa har svikta kvinnene og barna deira systematisk ved å føre ein politikk der dei er fråtekne statsborgarskap og nekta heimreise og grunnleggjande konsulær bistand.

150 mista passet

Anslagsvis 900 britar reiste til Syria og Irak for å slutte seg til jihadistgrupper under krigane der. Sjølv om hundrevis har komme tilbake til Storbritannia, og fleire tital er rettsforfølgde, er det framleis eit ubekrefta tal personar som sit i fangeleirane nordaust i Syria, mellom dei i al-Hol.

Over 150 personar er fråtekne dei britiske statsborgarskapa sine.

Den mest kjende saka handlar om Sahmima Begum, som berre var 15 år då ho reiste til Syria saman med to venninner, som no begge er døde. Ho vart fråteken det britiske statsborgarskapet sitt i 2019 og tapte nyleg ein lang juridisk kamp for å få gjort om avgjerda.

FN-kritikk

Reprieve anslår at rundt 25 vaksne britar og 34 britiske barn framleis sit fanga i leirane. Gruppa ber den britiske regjeringa endre politikk.

FNs spesialrapportør Siobhan Mullally skriv i forordet i rapporten at Storbritannia ikkje lever opp til forpliktingane sine når det gjeld slaveri og menneskehandel.

Rapporten er basert på omfattande undersøkingar i regionen sidan 2017, mellom dei intervju ansikt til ansikt med nokre av dei som sit fanga i leirane, og dessutan samtalar med slektningane deira.

Gruppa konkluderer med at minst 63 prosent av dei britiske kvinnene og barna er offer for menneskehandel, anten fordi dei vart sende til Syria som barn, tvinga til å reise dit eller at dei vart flytta internt i Syria og Irak mot sin eigen vilje.

Same taktikk som gjengar

I rapporten går det òg fram at IS har brukt same taktikk som kriminelle gjengar som sel kvinner for seksuell utnytting. IS har ifølgje Reprieve rekruttert hundrevis av kvinner og barn som deretter har vorte tvinga til å gifte seg, vere sexslavar eller hushjelper.

I eit anna forord til rapporten skriv Andrew Mitchell, ein konservativ parlamentarikar som tidlegare har vore utviklingsminister, at regjeringa hans har ein «blind flekk» når det gjeld denne saka.

– Vi kan ikkje vaske desse britane bort frå hendene våre og overlate dei til ein regjeringslaus stad, skriv han.

Ei talskvinne for den britiske regjeringa seier i ein kommentar til skuldingane at regjeringa prioriterer å sikre at Storbritannia er trygt. Ho seier òg at regjeringa har jobba med å repatriere britiske barn.

