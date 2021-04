Apple avviser EU-skulding om at dei hindrar konkurranse

utenriks

Konkurransekommissær Margrethe Vestager meiner Apple har misbrukt marknadsmakta si via app-butikken til selskapet. Granskinga av selskapet starta i juni i fjor, etter ei klage frå musikkstrøymetenesta Spotify.

– Spotify vil ha alle fordelane frå App Store, men synest ikkje dei skal betale noko, seier ein talsmann for den amerikanske teknologigiganten Apple. Selskapet avviser skuldingane og meiner saka til EU er det motsette av rettferdig konkurranse.

– Forbrukarane taper

– Den førebelse konklusjonen vår er at Apple bryt konkurranselova i EU. Apple Music konkurrerer med andre musikkstrøymetenester, men Apple tek høge gebyr frå konkurrentane i app-butikken og hindrar dei i å informere om andre måtar å abonnere på. Forbrukarane taper, skriv Vestager på Twitter.

Svenske Spotify ønskjer prosessen mot Apple velkommen. I ei fråsegn frå selskapet blir beskjeden på fredag beskriven som eit avgjerande skritt for å stille det amerikanske selskapet til ansvar for forretningsmetodar som hindrar konkurranse. Spotify seier det hastar med å sørgje for at det mobile operativsystemet til Apple, iOS, ikkje fører til konkurransevriding.

Kommisjon

Apple tek 30 prosent i kommisjon for sal gjort gjennom appar frå appbutikken deira. Granskinga ril EU viser at den meirkostnaden blir send vidare til kundane i form av auka prisar, skriv kommisjonen i ei pressemelding.

– App Store spelar ei sentral rolle i den digitale økonomien. Førebels har vi komme fram til at Apple opptrer som ein portvaktar for dei som brukar Iphone og Ipad. Ved å setje reglar som gir konkurrenten ei ulempe, tek dei frå brukarane moglegheita til å velje billigare strøymetenester og påverkar konkurransen, skriv kommisjonen.

