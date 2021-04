Abbas: Valet i Palestina blir utsett

utenriks

Abbas seier det ikkje blir halde palestinsk val før det blir gitt garantiar om at palestinarane som bur i Aust-Jerusalem, også får stemme.

Valet skulle etter planen bli halde 22. mai. Kunngjeringa kom etter eit møte mellom fleire palestinske grupper i Ramallah torsdag kveld.

– Vi har vedteke å utsetje valet fram til det er ein garanti om Jerusalem og retten våre folk i Jerusalem har til å utøve dei demokratiske rettane sine, sa Abbas til møtet.

Israel annekterte Aust-Jerusalem i 1980 og ser derfor også på den austlege delen av byen som ein del av Israel. Palestinarane godtek ikkje annekteringa og ser Aust-Jerusalem som den framtidige hovudstaden sin,

Hamas: – Eit kupp

At det skal haldast val i Aust-Jerusalem er òg eit viktig krav frå den militante islamistgruppa Hamas, som har sagt at dei ikkje vil gå med på ei utsetjing av valet.

I ei fråsegn frå gruppa fredag, heiter det at Abbas' avgjerd «ikkje er i tråd med den nasjonale konsensus eller folkeviljen, og er eit kupp».

Det må haldast val Aust-Jerusalem, også utan samarbeidsvilje frå israelsk hald, sa gruppa tidlegare torsdag.

Førre val i 2006

Sist palestinarane heldt val var i 2006, og då stakk Hamas av med sigeren. Valresultatet vart ikkje anerkjent av EU, USA, Israel og fleire andre land, som stemplar gruppa som ein terrororganisasjon.

Det heile enda med væpna konflikt mellom Fatah-dominerte tryggingsstyrkar og Hamas på Gazastripa.

Hamas jaga Fatah-styrkane ut av Gaza, og Abbas danna ei ny palestinsk regjering på Vestbreidda.

Sidan har Hamas hatt makta i Gaza, medan Abbas og ei palestinsk regjering styrer på Vestbreidda og representerer Palestina internasjonalt.

Usemje i Fatah

Fatah er splitta før valet i vår, og meiningsmålingar har tyda på at Hamas endå ein gong ville stukke av med sigeren.

På ferske meiningsmålingar har to tredelar av dei spurde uttrykt misnøye med president Abbas, skriv nyheitsbyrået DPA.

Valet var i utgangspunktet planlagt som ein del av ein innsats for å føre Hamas og Fatah nærare kvarandre. Ein avtale mellom dei to partane kunne bana veg for nye samtalar med Israel om ei tostatsløysing, skriv DPA.

Oslo-avtalen

Ifølgje Oslo-avtalen har rundt 6.000 palestinarar i Aust-Jerusalem rett til å ta stemme i palestinske val via israelske postkontor.

Rundt 150.000 andre stemmeføre palestinarane i Aust-Jerusalem har i samsvar med avtalen rett til å ta stemme med eller utan israelsk løyve.

Israelske styresmakter nektar likevel palestinske styresmakter å operere i Aust-Jerusalem.

