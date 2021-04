13 kirgisiske soldatar døydde i grensekampar mot Tadsjikistan

utenriks

Grensa mellom dei to sentralasiatiske landa er omstridd, og det har vore sporadiske grensetrefningar i fleire år. Den sisten tida har konflikten eskalert.

Torsdag stadfesta begge landa at dei militære styrkane deira hadde vore i kamp mot kvarandre. Kirgisistan opplyste at styrkane deira hadde erobra ein grensepost.

Kort tid seinare kom meldinga om at dei to landa var samde om ei umiddelbar våpenkvile, og at styrkane vart beordra tilbake til basane sine. Kirgisistans helsedepartement seier i ei fråsegn at 134 soldatar har vorte såra og at 13 har mista livet. Tilstanden er kritisk for ytterlegare to, heiter det vidare.

(©NPK)