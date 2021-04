Video viser at latinamerikansk mann døyr under brutal arrestasjon i USA

utenriks

Videoen er frå kroppskameraa til to politibetjentar og vart publisert denne veka. No aukar raseriet mot styresmaktene i byen Alameda, som ligg i San Francisco-området.

På opptaket gispar Mario Gonzalez (26) etter luft medan han tryglar politibetjenten om å slutte. Men han held fram med å presse kneet mot ryggen hans.

I videoen kan ein høyre Gonzalez seie «Eg gjorde ingenting, ok?» før han mistar medvitet.

Saka blir samanlikna med drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis i fjor. Han døydde etter at politimannen Derek Chauvin pressa kneet sitt mot halsen hans i over 9 minutt.

– Politiet drap broren min på same måte som dei drap George Floyd, seier Gerardo Gonzalez, broren til den døde mannen, ifølgje Los Angeles Times.

– Forferdeleg tragedie

Arrestasjonen skjedde i ein park i Alameda 19. april etter at politiet fekk to ulike meldingar om ein mann som såg ut til å vere rusa og som kanskje hadde stole noko.

I ei fråsegn frå politiet heiter det at det oppstod eit slagsmål då dei skulle arrestere mannen og dei prøvde å plassere hendene hans på ryggen.

Fungerande politisjef Randy Fenn beskriv dødsfallet som ein forferdeleg tragedie.

Ein politilærar og -rådgivar seier at videoen reiser alvorlege spørsmål om metodane til politiet.

– Det kjem til å bli ei svært grundig gransking av dette, seier Ed Obayashi.

– Det er sjeldan at ein ikkje-truande, ikkje-krakilsk person endar opp med å døy på denne måten, seier Obayashi, som også spør om kvifor han i det heile vart arrestert, og om han utgjorde nokon som helst trussel mot politifolka.

Forvirra

Videoen av arrestasjonen varer i nesten ein time. Gonzalez verkar forvirra og har problem med å svare på spørsmål. Gjentekne gonger spør dei han om namn og fødselsdato, utan at han greier å svare.

Når han motset seg å få hendene lagt på ryggen, blir han dytta i bakken.

Videoen viser òg at like før Gonzalez sluttar å puste, spør ein politibetjent den andre om dei ikkje skal rulle han over på sida, medan den andre svarer at han ikkje ønskjer å miste det han har.

Ein av politibetjentane spør om det er noko vekt på brystet hans. Like etter fastslår ein annan at Gonzalez er medvitslaus. Dei snur han og gir han hjarte- og lungeredning, men han blir seinare erklært død.

Den døde er sendt til obduksjon, men det har enno ikkje komme opplysningar om dødsårsaka.

Politiet har bede ein tidlegare advokatfullmektig i San Francisco, Louise Renne, om å gjennomføre ei uavhengig etterforsking av saka. Dei tre involverte politibetjentane er permitterte med full lønn medan etterforskinga går føre seg.

(©NPK)