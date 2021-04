Tyrkia gjer seg klar til den tøffaste nedstenginga si under pandemien

utenriks

Nedstenginga kjem av at landet ikkje har greidd å få smittetala ned og heller ikkje talet på covid-tilfelle som endar med døden.

Tiltaka inneber at skular og kjøpesenter blir stengde og at det blir restriksjonar på reiser mellom byar. Dei vil vare fram til 17. mai.

Tyrkiske medium melder at folk strøymer til busstasjonane i Istanbul for å komme seg ut av byen før restriksjonane trer i kraft klokka 19 lokal tid. Dei som har valt å ta bilen, har enda opp i lange trafikkøar, melder avisa Hurriyet.

Det er òg fullt i supermarknadene der folk prøver å hamstre så mykje dei kan før nedstenginga trer i kraft.

Tidlegare i april vart det for første gong registrert over 60.000 smittetilfelle på eitt døgn i Tyrkia. Onsdag vart det registrert over 40.000 tilfelle.

Talet på koronarelaterte dødsfall nærmar seg 40.000, og sidan mars er det registrert over 4,7 millionar smittetilfelle

