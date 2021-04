Tusenvis av tigrayar arresterte i Etiopia

utenriks

Dei omfattande arrestasjonane er truleg eit forsøk på å reinske tigrayar ut frå alle nivå i statsapparatet, der dei var dominerande tidlegare, viser ei gransking gjort av Associated Press.

Fangar, familiar og besøkjande snakkar om hundrevis eller til og med over 1.000 menneske som er sperra inne i ni ulike fangeleirar, mellom anna militærleirar og ein landbruksskule.

Regjeringa til nobelprisvinnaren Abiy Ahmed erkjenner at dei har fengsla eit mindre tal høgtståande militære frå tigray-minoriteten sidan offensiven mot Tigray vart innleidd for seks månader sidan.

Omfattande og vilkårleg

Men granskinga til Associated Press viser for første gong at arrestasjonane er langt meir omfattande og vilkårlege, og at sjølv prestar og kontorarbeidarar blir arresterte, berre fordi dei er tigrayar.

Ein offiser som er arrestert, fortel til AP at han blir halden innesperra saman med 400 andre, og at dei ikkje får ha kontakt med advokat. Dei får heller ikkje lov å ha familiebesøk, seier han på ein innsmugla mobiltelefon.

– Dei kan gjere kva dei vil. Kanskje dei drep oss. Vi er i hendene deira, og vi har ikkje noko anna val enn å be, seier han.

Offiser og pilotar

Før var meir enn 17.000 tigrayar i den væpna styrken Etiopia, og det store fleirtalet av dei innsette er militære. Men mange av dei var ikkje aktive, men arbeidde tvert imot som lærarar og sjukepleiarar.

Sivile er òg tekne til fange, noko som er forbode i samsvar med folkeretten.

Forholda varierer, men enkelte av fangane får berre eitt måltid om dagen og blir stua saman i overoppheta celler laga av metall, opp til 40–50 saman, og det medan koronaviruset spreier seg i landet.

Ingen av fangane eller deira pårørande seier til AP dei har vore vitne til fysisk vald, men nesten alle fryktar for livet og ber om å få vere anonyme.

Etnisk profilering

Ein tigray som bur i USA, seier at ho kan skjønne krig mellom soldatar, men ikkje at fetrane hennar, som jobba i kommunikasjonar og fredsbevaring, er arresterte. Ein av dei er ikkje sett sidan november.

– Er det risiko i blodet deira? Er det DNA-et? Eg trudde dei var etiopiarar, seier ho.

Massearrestasjonane og husarrestane er ei forlenging av krigen i Tigray-regionen, som er prega av massakrar, gjengvaldtekt, forfølging og utsvelting. Vitne kallar krigen eit systematisk forsøk på å knuse den tigrayske minoriteten på 6 millionar menneske.

Arrestasjonane er desto meir påfallande sidan Abiy tidlegare vart hylla for å ha sett fri tusenvis av politiske fangar i eit land som lenge var kjent for å bure inne alle som vart sett på som ein trussel.

Blir hengde ut

I dag blir tigrayar hengde ut i statlege melder som tek opp att påstandane til styresmaktene om at tigray-kriminelle og familiane deira må forfølgjast. Pårørande til dei innsette mistar ofte jobben, blir sparka ut av militære bustader og får bankkontoane frose.

Tigray var dominerande i Etiopias sterkt undertrykkjande styresmakter i fleire tiår og blir skulda av Abiy og andre for å ha stått bak dødeleg etnisk forfølging.

Men etter at han tok over makta i 2018, vart dei marginaliserte. Etter at valet vart utsett i fjor, heldt dei sitt eige val i Tigray og kalla Abiys regjering illegitim. Regjeringa skulda dei så for å ha angripe ein militærbase og starta ein offensiv som hittil har kosta tusenvis av menneske livet.

Avviser massearrestasjonar

Etiopias regjering er «berre ute etter toppane blant Tigrays tidlegare leiarar,» hevdar ein etiopisk diplomat i London, Mekonnen Amare.

– Så det er ikkje noko som heiter massearrestasjonar eller massekrenkingar av menneskerettane, seier han til AP.

Men i ein leken video som vart posta på nettet i byrjinga av krigen, og verifisert av AP, seier ein høgtståande militær at det var nødvendig å reinse landet frå innsida.

– Sjølv om det kan vere gode menneske blant dei, kan vi ikkje skilje dei gode frå dei dårlege. For å redde landet måtte vi fjerne dei frå alt arbeid. No er dei væpna styrkane fullstendig etiopiske, seier general Tesfaye Ayalew i det som verkar som ei intern orientering.

