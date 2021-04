Svidande kritikk mot svensk gjennomføring av Pisa-testar

utenriks

I 2018 sørgde styresmaktene for at 11 prosent av elevane ikkje vart testa, medan den tillatne grensa er 5 prosent. Dermed auka risikoen for at testane gav eit betre bilete av kunnskapsnivået i svensk skule enn det elles ville gitt.

Forklaringa på at så mange vart ekskluderte, var den store flyktningstraumen til Sverige åra før, noko som førte til at ein stor del elevar ikkje hadde rokke å lære seg nok svensk for å kunne delta.

Pisa-testane er internasjonale kunnskapstestar som Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling (OECD) har ansvar for. Dei skal vise det faglege nivået til skulelever i ei rekkje fag og det generelle kunnskapsnivået blant elevane.

– For mange fritak

No får det svenske skuleverket og regjeringa kraftig kritikk frå den svenske riksrevisjonen for å ha gitt altfor mange elevar fritak frå testen.

– Det er første gong Skolverket tok hand om Pisa, og det vart feil. Det er ikkje bra. Men at ein sidan ikkje prøver å finne ut kvifor det vart feil, det synest eg er det mest alvorlege, seier prosjektleiar for riksrevisjonen Sofia Sandgren Massih, ifølgje Expressen.

Avisa skreiv for snart eitt år sidan at Sverige braut det offisielle regelverket til OECD under Pisa-testane i 2018. Då avviste skuleverket kritikken.

Ingen kritikk frå OECD

Utdanningsminister Anna Ekström skal òg ha åtvara skuleverket mot at utvalet var misvisande, men utan å få gehør, viser granskinga til riksrevisjonen.

Utdanningsministeren vende seg til OECD og bad om ei gransking, der OECD konkluderte med at det svenske utvalet var akseptabelt. Riksrevisjonens nye rapport gir eit anna bilete.

Sverige gjennomførte for knapt ti år sidan store endringar i skulane som følgje av historisk dårlege resultat i Pisa-undersøkinga. Etter dette presterte svenske elevar betre i testane.

