Ny dyster koronarekord i India

3.645 koronarelaterte dødsfall vart registrerte i landet torsdag. Det er det høgaste døgntalet i India under pandemien. Totalt har landet no registrert 204.832 koronadødsfall.

Samtidig er nesten 380.000 registrerte smitta det siste døgnet, det høgaste for noko land gjennom pandemien. Berre i april har India registrert meir enn 6 millionar koronatilfelle.

Den kraftige auken i talet på koronatilfelle den siste tida har sett helsevesenet i landet under hardt press. Sjukehusa rapporterer om at dei manglar sengeplassar, medisinar og oksygen.

Vaklande

Styresmaktene har sett i gang eit enormt vaksinasjonsprogram for å slå ned den kraftige bølgja, men programmet er hefta med manglar, forvirring og politisk krangel.

Laurdag opnar vaksinasjonssentera for alle vaksne i India, mellom 500 og 600 millionar menneske. Til no har berre helsearbeidarar i «frontlinja», dei over 45 år og dei med underliggjande sjukdom fått tilbod om vaksine.

Somme stader melder dei om tomme vaksinelager, medan dei andre stader har måtta kaste dosar på grunn av manglande etterspurnad.

Forvirring har det òg skapt at regjeringa har bede delstatar og private sjukehus om å bestille vaksinedosar på eiga hand.

Dette har ført til krangel mellom sentralregjeringa, som blir leidd av Bharatiya Janata-partiet til statsminister Narendra Modi, og delstatar som er styrte av opposisjonsparti.

11,5 prosent

Fleire delstatar, blant dei hovudstaden New Delhi, har sagt at dei ikkje har høve til å starte vaksinasjonen av alle over 18 år.

Ekspertar har dessutan ytra at ein mykje meir målretta vaksinasjonspolitikk må til.

– Vi er nøydde til å bruke dei forsyningane vi har, på ein veldig varsam og fornuftig måte, seier Lalit Kant, tidlegare leiar for epidemiologi og smittsame sjukdommar ved Indian Council of Medical Research.

Til no har det vorte sett 150 millionar dosar, noko som dekkjer om lag 11,5 prosent av befolkninga i landet. Berre 25 millionar har fått den andre dosen.

The Serum Institute, som lagar AstraZeneca-vaksinen i India, produserer mellom 60 og 70 millionar dosar i månaden og siktar seg inn mot 100 millionar dosar i juli.

I tillegg produserer Bharat Biotech 10 millionar dosar per månad av Covaxin-vaksinen.

Hjelp

Tysdag kom den første sendinga med medisinsk utstyr frå Storbritannia, medan USA sende medisinsk utstyr til ein verdi av nærare 830 millionar kroner torsdag.

Sendinga frå USA inkluderer mellom anna 960.000 hurtigtestar og 100.000 munnbind. Det er òg sendt utstyr til bruk i produksjon av AstraZeneca-vaksinen.

Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har òg lova å hjelpe India, og Noreg lovar onsdag 20 millionar kroner i koronabistand til landet.

Usikre tal

Det bur 1,4 milliardar menneske i India, og mange andre land har registrert fleire smitta og døde per 100.000 innbyggjarar. Ein går likevel ut frå at mørketala i India er store, og at pandemien har ramma langt fleire enn det styresmaktene har registrert.

Mange krematorium og gravlundar i India seier dei offisielle tala ikkje er i nærleiken av å spegle auken i talet på døde dei får inn.

Nyheitsbyrået AP skriv at statistikken over dødsfall i landet var dårleg allereie før pandemien. Dei fleste døyr heime, og desse dødsfalla kjem ikkje med i koronastatistikken. Dette er særleg utbreidd på landsbygda, der viruset no spreier seg fort.

