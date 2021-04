New Yorks ordførar reknar med å kunne opne byen i juli

utenriks

New York har til tider mint om kulissane til ein apokalypsefilm med tomme gater og nedstengt næringsliv. Dei Blasio reknar med at alle koronarestriksjonar kan fjernast i sommar.

Til MSNBC seier han at butikkar, kontor og kulturlivet snart kan opne for fullt. Det takka vere vaksinasjonen og at færre no er innlagde på sjukehus.

Det er likevel uvisst kor mykje makt ordføraren har til å vedta opning av skular, restaurantar og kontorbygg. Guvernør Andrew Cuomo har gjennom pandemien halde fast på at det er han som sit på makta til å avgjere dette.

