Mannskap får forlate ulykkesskipet som blokkerte Suezkanalen

utenriks

Styresmaktene har gitt dei tre personane løyve til å forlate skipet Ever Given. Egypt vil ikkje la skipet segle vidare på grunn av usemje med reiarlaget om kven som skal ta rekninga for problema som oppstod.

Skipet sat fast i Suezkanalen i seks dagar etter å ha gått på grunn i slutten av mars. Det blokkerte heile kanalen, som er ein av den viktigaste handelsrutene i verda.

Tidlegare har to personar i mannskapet fått lov til å forlate skipet av personlege årsaker. No får ytterlegare tre gå i land og reise heim.

Det er framleis 25 personar med indisk statsborgarskap om bord i skipet. Dei er ved god helse, opplyser selskapet som står for drifta av skipet.

