Korona forseinkar vaksinar mot andre sjukdommar for millionar av barn

I all hovudsak er det barn som blir ramma. Verdshelseorganisasjonen (WHO) anslår at det dreier seg om drygt 228 millionar menneske i 50 ulike land. Vaksinasjon mot sjukdommar som meslingar, polio eller gulfeber har ikkje kunna finne stad i desse landa, uttalte WHO, vaksineinitiativet GAVI, og Unicef tidlegare denne veka.

Pandemien har mellom anna forstyrra leverandørkjedene for vaksineproduksjonen. Land som Kongo-Kinshasa, Pakistan og Jemen er særleg hardt ramma. Unicef fekk framleis delt ut 2,01 milliardar vaksinedosar i 2020, mot 2,29 milliardar i 2019, og allereie då hadde det globale vaksineprogrammet for sjukdommar som meslingar i stor grad stagnert.

FN slo alarm om problemet allereie i juli 2020. Då skreiv WHO i ein rapport at eit nyfødd barn hadde mindre enn 20 prosent sjanse for å få alle tilrådde vaksinar før dei fyller fem år.

– Den lidinga og døden som følgjer av manglande immunitet, kan bli mykje større enn følgjene av covid-19. Og dette kan unngåast, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus den gong.

Kan bli dobbelt så mange malariadødsfall

Røde Kors åtvara 15. april om at livsviktig helsearbeid i fattige land hadde bremsa opp i dei fattigaste landa på grunn av pandemien. Landa står òg sist i køen for å få koronavaksine.

– Livsfarlege sjukdommar breier om seg i skuggen av koronapandemien, fordi det manglar personale, medisinar, fasilitetar og pengar til å følgje opp vanleg helsearbeid, seier Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors, hovudforfattar bak rapporten i ei pressemelding.

Organisasjonen har funne at 94 millionar barn i 26 land kan miste vaksine mot meslingar. Over 190.000 fleire barn under 5 år kan døy kvar månad som følgje av matmangel og samanbrot av helsetenester. Også hiv, tuberkulose og malaria kan få herje, fordi sjukdommane ikkje blir fanga opp. Røde Kors' anslag er at talet som døyr av desse sjukdommane, kan bli dobla, og talet på AIDS-dødsfall kan auke med over 500.000 i året.

Problemet er ikkje berre vaksinemangel. Helsearbeidarar blir flytta til koronaavdelingar, det er ofte dårleg med verneutstyr, og særleg psykisk helse blir forsømt.

Vil gå på offensiven

Særleg meslingar var allereie eit problem før pandemien. Millionar av barn mangla vaksinasjon mot sjukdommen, og i november 2020 anslo WHO at over 200.000 døydde av meslingar verda over i året før. Talet på meslingedødsfall var rekordlågt i 2019, men har sidan stige og var i 2019 dobbelt så høgt som i botnåret.

– Pandemien har gjort ein vanskeleg situasjon endå verre, og ført til at millionar av barn ikkje blir vaksinerte, seier Unicef-leiar Henrietta Fore.

WHO, GAVI og Unicef har saman sett i gang eit nytt initiativ med mål om å gi 90 prosent av alle dei mindreårige vaksinane i verda mot sjukdommar som meslingar, kusma, raude hundar, hepatitt, tuberkulose og polio. Ein anslår at innsatsen vil forhindre 50 millionar dødsfall innan 2030.

Dei tre organisasjonane ber rike land og farmasiselskap om å investere meir i vaksineforsking, og gi meir pengar til vaksineprogram for befolkningar som er vanskeleg tilgjengelege.

