FN-forhandlingar om Kypros enda resultatlaust

utenriks

Guterres innleidde tysdag nok eit forsøk på å mekle mellom den gresk-kypriotiske og den tyrkisk-kypriotiske regjeringa.

Onsdag møttest partane i Genève, saman med utanriksministrane frå Hellas, Tyrkia og Storbritannia, som også har delteke i samtalane.

Guterres ønskte å lodde stemninga for å sjå om det er rom for å halde ein ny fredskonferanse om den delte øya, men avstanden mellom partane var så stor at han trua med å avbryte samtalane alt onsdag.

– Sanninga er at vi ikkje har funne nok felles grunnlag til å tillate ei gjenopptaking av formelle forhandlingar, sa Guterres torsdag.

I dei nesten 50 åra som er gått sidan tyrkiske styrkar tok over delar av øya, har ei rekkje forsøk på forhandlingar vore forgjeves.

Eit nytt møte mellom partane er planlagde om to til tre månader, ifølgje FN-sjefen.

– Vi er fast bestemde på å gjere alt vi kan for å sikre at dialogen held fram og for å sikre at dialogen skal kunne gi positive resultat på eit tidspunkt, seier han.

