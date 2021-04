Brasil meiner å ha funne levande virus i Sputnik-vaksinar

utenriks

Brasil har derfor innført importforbod, opplyser legemiddeltilsynet Anvisa.

Det russiske instituttet Gamaleja, som har utvikla vaksinen, avviser Anvisas utsegner.

– Utsegnene eg har lese i pressa har ikkje noko å gjere med røyndommen, seier Gamalejas nestleiar Denis Logunov.

Anvisa opplyser at det i nokre av prøvene frå vaksinen var levande forkjølingsvirus som kunne kopiere seg sjølv.

– Produksjonsfeil og kvalitetskontroll

Uavhengige forskarar støttar Anvisas undersøkingar. Rett nok dreier det seg om eit forkjølingsvirus, noko som for folk flest ikkje vil utgjere nokon fare, men for folk med nedsett immunforsvar kan potensielle biverknader bli større, meiner virolog Angela Rasmussen, som er knytt til Georgetown University Center for Global Health Science and Security i USA.

Det største problemet er den uheldige påverknaden som dette kan få for tilliten til Sputnik V-vaksinen, som i ein studie i tidsskriftet The Lancet verkar trygg og med ei effektivitetsgrad på over 90 prosent, påpeikar Rasmussen overfor AFP.

Ho meiner det kan dreie seg om eit kvalitetskontroll-relatert problem. Det gjer òg kjemikar Derek Lowe som i eit blogginnlegg i Science Magazine skriv at ein må sjå nærare på både produksjons- og kvalitetskontrollprosessen.

– Eg kan godt forstå kvifor brasilianske styresmakter er bekymra, skriv Lowe.

Han meiner Gamalejas svar ikkje er godt nok.

– Stå fram og oppfør dykk som ein ansvarleg legemiddelutviklar ved å handtere saka direkte og ope, og finn ei løysing, skriv Lowe.

Adenovirus

Sputnik V er ein vektorvaksine basert på adenovirus, det vil seie eit forkjølingsvirus som normalt kan gi mild luftvegsinfeksjon. Det er same teknologi som er nytta i vaksinane frå AstraZeneca og Janssen-vaksinen frå Johnson & Johnson.

Forskarane tømmer adenovirusa for dei opphavlege eigenskapane sine og set inn delar av arvestoffet frå covid-19.

Det gjer at viruset ikkje kan formeire seg i kroppen, sidan dei er genetisk endra. og utstyrt slik at dei fraktar med seg korona-arvestoff som gir beskjed til cellene til menneskekroppen om å utvikle piggproteinet til koronaviruset.

Kroppen oppfattar då proteinet som framandt og lagar antistoff som fungerer mot koronavirus dersom kroppen skulle bli utsett for ekte koronavirus.

Adenoviruset i seg sjølv kan altså ikkje formeire seg og skape sjukdom, men Anvisa opplyser å ha teke testar frå parti med Sputnik V-vaksinar der det er funne forkjølingsvirus som kan replikere seg sjølv.

Funne i dose nummer to

Sputnik V-vaksinen bruker to ulike adenovirus-vektorar – adenovirus type 26 (Ad26) i den første vaksinedosen, og adenovirus type 5 (Ad5) i den andre dosen. Brasilianske helsestyresmakter har berre undersøkt prøver frå den andre dosen. Anvisa har ikkje gjord testar på den første dosen av vaksinen.

Anvisa meiner adenovirusets evne til å kopiere seg sjølv etter at det har vorte sprøytt inn i kroppen, kan ha skjedd som følgje av eit produksjonsproblem som blir omtalt som «rekombinasjon», der modifiserte adenovirus har fått tilbake gena dei treng for å reprodusere seg sjølv medan dei låg til dyrking inne i genetisk endra menneskeceller i laboratoriet.

Det er uklart om det som Anvisa meiner er eit produksjonsproblem og som Rasmussen og Lowe òg meiner er eit problem med kvalitetskontroll, kan føre til at adenovirus-vektoren som er i stand til å attskape seg sjølv, også kan kaste ut piggprotein-koden til koronaviruset og dermed i praksis gjere vaksinedosen ineffektiv som koronavaksine.

Det er ikkje første gong at det blir meldt om problem med Sputnik V-vaksinen. Tidlegare denne månaden kom det bekymringar frå Slovakia om at samansetning av importerte vaksinar frå Russland ikkje svarte til prøvene som var brukte i kliniske studiar.

