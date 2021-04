Biden: USA er på beina igjen

utenriks

Bidens administrasjon nådde målet om 200 millionar vaksinasjonar innan 100 dagar.

– Vi kjem oss alltid på beina igjen, sa Biden i talen natt til torsdag.

– Takka vere dykk, det amerikanske folket, har framgangen vår desse siste 100 dagane mot ein av dei verste pandemiane i historia vorte ein av dei største logistikksigrane som landet vårt nokon gong har opplevd, sa presidenten.

78-åringen viste til at koronarelaterte dødsfall blant den eldre befolkninga i landet har falle rundt 80 prosent sidan januar, og han viste til at over halvparten av alle vaksne i landet har fått minst éin vaksinedose.

– USA er klar til avgang. Vi jobbar igjen, vi drøymer igjen, vi utforskar igjen, og vi leier verda igjen. Vi har vist kvarandre og verda at ein ikkje gir opp i USA, sa presidenten.

Vegen vidare må no handle om å byggje opp igjen økonomien og kjempe mot forskjellar, fortalde presidenten, som sa at det skal skje med å setje i verk «den største jobbplanen sidan andre verdskrigen».

Lovar godt betalt jobbar

Arbeidarklassen i USA har vorte oversett og denne planen skal gi dei ein ny sjanse, uttalte han.

– De føler dykk etterlatne og gløymde i ein økonomi som er i rask endring. La meg snakke direkte til dykk, sa Biden, før han heldt fram med å love amerikanarar «godt betalt jobbar som ikkje kan bli sett bort til andre».

Presidenten gjentok det som nærast har vorte eit dagleg mantra for han, at «USA er tilbake», både ved å komme seg frå koronapandemien og ved å leggje forgjengaren Donald Trumps æra bak seg.

– Vi må vise at vi ikkje berre er tilbake, men at vi har komme for å bli, sa han.

Biden tok òg for seg utanrikspolitiske tema Han sa at USA vil stille seg opp mot Kina når det trengst, men at USA ikkje er på utkikk etter nokon konflikt med landet.

USA er heller ikkje interessert i eskalering i situasjonen overfor Russland, men Russlands handlingar må få konsekvensar, påpeika Biden.

Han understreka at USA no byggjer opp igjen internasjonale partnarskap som vart øydelagde under Trump.

Ønskeliste

Biden lova at han som del av den diplomatiske innsatsen sin etter kvart skal gjere USA til det han kalla eit «vaksinearsenal for andre land, på same måte som USA var demokratiets arsenal i andre verdskrigen».

I talen lista Biden òg opp andre punkt på ei lang demokratisk ønskeliste, mellom anna politireform, innvandringsreform og våpenkontroll.

Dette er nokre av dei politisk mest sensitive temaa i amerikansk politikk. Men det er tema der Biden insisterer på at han kan levere.

Biden oppmoda i talen til å få på plass ei politireform på årsmarkeringa for George Floyds død.

I sentrum for den innanlandske dagsordenen hans framover er ein ny plan på 1.800 milliardar dollar. Den såkalla Planen for amerikanske familiar skal delvis finansierast ved å reversere Trumps skattelettar for dei rike og heva høgaste inntektsskatt opp til 39,6 prosent igjen.

– Gjenreising av middelklassen

– Presidenten vil leggje fram eit sett med tiltak for å sikre at dei rikaste amerikanarane betaler skatten dei skuldar, og samtidig sikre at ingen som tener under 400.000 dollar (3,3 millionar kroner) skal betale meir skatt, seier ein tenestemann i Det kvite hus.

Planen, som må vedtakast av Kongressen, vil pøse pengar inn i barneskulen, barnehagar, høgare utdanning og andre byggjesteinar i det Biden-administrasjonen kallar gjenreisinga av middelklassen.

Blant konkrete tiltak er barnehagar for alle, to års gratis studiar på lokale høgskular (community colleges) og barnetrygd på minst 250 dollar.

Denne planen følgjer etter Bidens stimuleringsplan på 1.900 milliardar dollar som allereie er sett ut i livet, og ein plan for infrastruktur og jobbar til 2.000 milliardar dollar som for tida blir debatterte i Kongressen.

Tona ned arrangement

USAs presidentar pleier å halde den første talen sin når dei første 100 dagane av presidentperioden er over. Vanlegvis er det storslåtte rammer rundt det, med eit typisk publikum på 1.600 politikarar og gjester.

Koronarestriksjonane gjorde at talen onsdag kveld lokal tid fann stad framfor eit publikum på rundt 200 personar der dei hadde faste plassar med oppmålt avstand og der det var munnbindpåbod.

Samtidig vart det skapt historie då visepresident Kamala Harris og Representanthuset' leiar Nancy Pelosi delte podiet saman med Biden. Det er første gong at to kvinner har stått på scena samtidig under desse talane.

Nasjonalgarden heldt vakt i og utanfor Kongressen, noko dei har gjort sidan storminga av Kongressen 6. januar då tusenvis av Trump-tilhengjarar angreip bygningen for å avbryte den formelle oppteljinga etter valet.

I forkant av talen onsdag møtte Biden tilsette som vart fanga inne i bygningen under den skremmande omleiringa.

Optimistisk tone

Berre 40 kongressrepresentantar og 30 senatorar frå kvart parti var inviterte, og i staden for heile høgsterett på ni dommarar, var berre høgsterettsjustitiarius John Roberts til stades. Frå kabinettet kom berre utanriksministeren og forsvarsministeren.

I løpet av sine første 100 dagar har Biden sørgd for at ein gammaldags optimistisk tone herskar i Washington, i staden for den bitre og konfronterande tonen som kom med Trump.

Men det betyr ikkje at han har lokka motstandarane sine over på si side. Visjonen hans om ein meir aktiv stat og høgare skatt for dei rike får ingen applaus frå den republikanske sida av salen.

– President Biden verka som ein moderat demokrat, men eg kan ikkje tenkje på noko han har gjort hittil som ein kunne kalle moderat, sa den republikanske senatoren Mitch McConnell tysdag.

(©NPK)