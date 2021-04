WHO: Fleire millionar barn manglar viktige vaksinar på grunn av pandemien

utenriks

I 50 land har nemleg vaksinasjonen mot til dømes meslingar, polio og gulfeber måtta vike for pandemien, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO), FNs barnefond Unicef og vaksinealliansen Gavi.

Spesiellt vaksinasjon mot meslingar, som var ein trussel òg før pandemien, har mange gått glipp av.

– Pandemien har forverra ein allereie dårleg situasjon, og gjort at fleire millionar barn går uvaksinerte, seier Unicef-direktør Henrietta Fore. Særleg Kongo, Pakistan og Jemen er hardt ramma.

Unicef klarte berre å distribuere 2,01 milliardar vaksinedosar i fjor, ned frå 2,29 milliardar dosar i 2019. Organisasjonane har no starta eit initiativ med mål om at 90 prosent av alle dei mindreårige i verda skal få vaksine mot sjukdommar som meslingar, kusma, raude hundar, hepatitt, tuberkulose og polio. Dei anslår at dette kan redde 50 millionar liv innan 2030.

Vidare ber dei rike land og farmasøytselskap om å investere meir i vaksineforsking, og dessutan å finansiere vaksinasjonskampanjar for befolkningar som er vanskelege å nå.

(©NPK)