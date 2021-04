Rapport: Venezuela drep sivile i kampen mot colombianske opprørarar

utenriks

Den siste offensiven frå Venezuelas side byrja 21. mars i delstaten Apure, og soldatane gjer påstått overgrep mot heilt tilfeldige personar blant bondebefolkninga. Mange sivile blir framstilte for militærdomstolar, opplyser menneskerettsorganisasjonen.

Tidlegare har regjeringa i Venezuela stillteiande akseptert at colombianske opprørarar har halde til i dette grenseområdet, så det er noko uklart kvifor dei hardhendte metodane no blir brukte. Det finst inga påliteleg oversikt over kor mange bønder som har vorte drepne.

Narkotika

Lokale leiarar, hjelpeorganisasjonar og menneskerettsgrupper seier til Human Rights Watch at ein væpna bande med nære band til regjeringa i Venezuela prøver å kvitte seg med ei rivaliserande gruppe for å styrkje kontrollen sin over narkotikatrafikken.

– Dei sjokkerande overgrepa mot befolkninga i Apure er ikkje isolerte hendingar utførte av tilfeldige valdspersonar, men liknar på operasjonsmønsteret til dei venezuelanske tryggingsstyrkane, seier Jose Migual Vivanco. Han er leiar Human Rights Watch' avdeling i Sør- og Mellom-Amerika.

Vivanco seier det er nødvendig med ei internasjonal gransking av den aukande mengda bevis mot medlemmer av tryggingsstyrkane som har gjort overgrep. Det finst òg dokumentasjon på at kommandantar i felten og leiarar på toppnivå har visst om desse handlingane.

Ingen reaksjon

Rapporten vart offentleggjord måndag, men det har ikkje komme nokon kommentar frå styresmaktene i Venezuela.

Offensiven i Apure har fått rundt 6.000 menneske til å flykte heimanfrå, dei fleste til den colombianske byen Arauquita, der mottakskapasiteten er sprengd. Langt frå alle flyktningar får hjelp.

Dagen etter at samanstøytane langs grensa starta, sa Venezuelas forsvarsminister, general Vladimir Padrino Lopes, at over 30 personar hadde vorte arresterte, seks opprørsleirar øydelagde og mengder av våpen beslaglagt. Lopez identifiserte ikkje kva for ei colombiansk gruppe dei hadde slått til mot.

Venezuelas justisminister, general Tarek Saab, har likevel sagt at to granskingar skal setjast i verk for å sjekke kva som faktisk har skjedd.

Human Rights Watch seier at fleire væpna grupper opererer i grenseområdet, blant dei Martin Villa 10. Front og Den andre Marquetalia, begge grupper som vart danna etter oppløysinga av FARC-geriljaen i 2016.

Fredsavtale

Fredsavtalen mellom FARC og regjeringa i Colombia gjorde slutt på fleire tiår med væpna kampar, men oppløysinga av FARC har ført til mange usemjer og fraksjonar, der nokre har gitt opp fredsprosessen og henta fram våpena.

Gruppa som kallar seg Den andre Marquetalia, skal ha nære samband med sosialistregimet til Venezuelas president Nicolás Maduro, ifølgje Human Rights Watch. Denne gruppa skal ha sett seg føre å bli kvitt konkurransen frå den 10. fronten.

Colombia og Venezuela deler ei 2.200 kilometer lang grense. Dei to landa har ikkje hatt diplomatiske samband sidan februar 2019, då Maduro utviste colombianske diplomatar.

