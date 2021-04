Nord-Irlands Arlene Foster går av

utenriks

Til Sky News seier ho at ho går av som partileiar 28. mai og held fram som førsteminister fram til slutten av juni.

Foster har vore under sterkt press frå partimedlemmer for handteringa si av brexit.

Foster har først og fremst vorte kritisert for å ha støtta skilsmisseavtalen som den britiske statsministeren Boris Johnson inngjekk med EU. Avtalen innebar mellom anna ei tollgrense i Irskehavet fordi Nord-Irland er vorte verande i EUs indre marknad.

Ho har òg vorte kritisert av konservative DUP-medlemmer for å vere for liberal i sosiale saker, mellom anna for ikkje å ha stemt mot eit forslag om å forby konverteringsterapi for LHBT-personar i den nordirske forsamlinga.

