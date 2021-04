Medium: Heimen til Trump-advokat Giuliani ransaka

utenriks

Nyheitsbyrået AP, avisa The New York Times og CNN siterer onsdag ikkje namngitte personar med kjennskap til saka.

Advokat Giuliani, som er tidlegare ordførar i New York, har vore etterforska i fleire år for forretningane sine i Ukraina.

Giuliani er ikkje sikta i saka og har nekta for å ha gjort noko gale.

Ransakingsordren er ifølgje CNN ei opptrapping av etterforskinga til justisdepartementet, som har gått føre seg i fleire månader.

«Vendepunkt»

Ifølgje éi av kjeldene til AP beslagla etterforskarane dei elektroniske verktøya til Giuliani då dei slo til mot både heimen til advokaten og kontoret på Manhattan.

For påtalemakta å gjennomføre ei husransaking hos ein advokat blir omtalt som eit ekstraordinært steg.

Sjølv om ransakingsordren ikkje inneber ei eksplisitt skulding om at Giuliani har gjort noko gale, omtaler New York Times det som eit stort vendepunkt i etterforskinga av Giuliani.

«Politisk forfølging»

AP har prøvd å få ein kommentar frå Giulianis advokat, førebels utan hell. Tidlegare har Giuliani kalla etterforskinga for «rein politisk forfølging».

Den føderale granskinga av Giulianis forretningar i utlandet stoppa opp i fjor. Bakgrunnen var ein strid om den taktiske etterforskinga under valkampen, og dessutan Giulianis framståande rolle i Trumps mislykka forsøk på nekte for valresultatet.

Føderal påtalemakt og FBI skal i månadsvis ha prøvd å få grønt lys til å ta beslag i Giulianis telefonar. Høgtståande politisk utnemnde personar i justisdepartementet prøvde fleire gonger å stanse ein slik rettsleg ordre, ifølgje The New York Times.

Dommar

Etter at Merrick B. Garland vart godkjend som president Joe Bidens nye justisminister, skal det ha blitt slutt på protestane.

For å få ein ransakingsordre må etterforskarane overtyde ein dommar om at dei har skilleg grunn til å tru at det er gjort eit lovbrot, og at søket kan bevise det.

Verken FBI eller påtalemakta har vilja kommentere saka.

Etterforskarane har i stor grad konsentrert seg om å avdekkje om Giuliani dreiv ulovleg lobbyverksemd overfor Trump-administrasjonen i 2019 – på vegner av ukrainske tenestemenn og oligarkar. Ukrainarane skal samtidig ha bidrege i jakta til Giuliani på uheldige opplysningar om Trumps politiske rivalar, mellom anna dåverande presidentkandidat Biden.

(©NPK)