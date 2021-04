Macron legg fram gjenopningsplan fredag

utenriks

– Epidemisituasjonen vår betrar seg kontinuerleg, sa Castex då han onsdag kom med kunngjeringa om den kommande talen til Macron.

Han la til at det vil bli presentert utsikter for korleis livet gradvis kan gå tilbake til normalen, men at det òg vil vere mekanismar på plass, slik at tiltaka igjen kan strammast til om situasjonen blir forverra.

Det har vore strenge restriksjonar i Frankrike sidan tidleg i april. Regjeringa har allereie lagt fram moglege gjenopningsplanar for mai. Avgrensingar på rørslefridommen kan bli skrota, og uteserveringar ved barar og restaurantar kan opnast igjen, om situasjonen tillèt det.

Frankrike er hardt ramma av pandemien, og situasjonen er framleis svært anstrengd ved intensivavdelingane i sjukehuset i landet.

(©NPK)