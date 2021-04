Kjelde: 15 drepne i angrep i Burkina Faso

utenriks

– Væpna individ utførte eit drapstokt måndag mot landsbyar og bygder i Seytenga-området og drap rundt 15 menneske, seier kjelda, som oppheld seg i den nærliggjande større byen Dori, til AFP.

Han seier at landsbyen Yatakou vart angripen først og at minst ti menneske vart drepne der, før fem andre vart drepne i Sofokel. Dei fleste av dei drepne var menn, ifølgje kjelda.

Ei tryggingskjelde stadfestar at det fann stad ei rekkje angrep måndag og at det vart meldt om drap, men oppgir ingen tal. Soldatar har vorte sende til området for å sikre det og handtere lika, opplyser tryggingskjelda.

Angrepa skjedde etter at tre europeiske journalistar – to spanjolar og ein ire – vart drepne i eit angrep i den austlege delen av landet. Minst tre andre vart såra, blant dei soldatar som prøvde å verne journalistane.

Burkina Faso er eitt av dei fattigaste landa i verda og slit med væpna islamistar som feia inn i landet frå Mali i 2015 etter at landet lenge hadde greidd å halde jihadistopprørarane i Sahel unna.

Jihadistane, nokre av dei knytte til al-Qaida og andre til IS Vestafrikansk provins (ISWAP) står bak stadig fleire angrep i Burkina Faso. Nesten 1.100 menneske er hittil drepne, og ein million er på flukt.

Heile Sahel-regionen med Burkina Faso, Kamerun, Tsjad, Mali, Niger og Nigeria, er hardt ramma av jihadistopprøret.

(©NPK)