Forskarar meiner dei har funne 27.000 DDT-tønner på havbotnen utanfor California

Det har lenge vore mistanke om at det låg ein stor søppelfyllinga underv atn frå andre verdskrigen i området.

Dei 27.345 «tønneaktige» objekta vart avbilda i høg oppløysing i samband med ein studie gjort av forskarar frå Scripps-instituttet for oseanografi ved University of California i San Diego. Dei ligg rundt 900 meter under overflata.

Historiske loggar for skipsfarten i området viser at fleire selskap i Sør-California brukte det som søppelfylling fram til 1972, då det vart innført lovverk mot slik dumping. Forskarar meiner at dumping av giftig avfall frå industrien, militærverksemd og også forsking var utbreidd globalt i førre hundreår.

Det er ikkje fastslått at tønnene inneheld DDT, men det blir anslått at mellom 350 og 700 tonn av insektmiddelet vart dumpa i området.

Forskarane har kartlagt meir enn 145 kvadratkilometer av botnen i havet mellom Santa Catalina og Los Angeles-kysten. Det har tidlegare vorte påvist høge nivå av insektmiddelet i sediment og blant havpattedyr i området.

DDT er eit insektmiddel som no stort sett er forbode i den vestlege verda, og blir rekna som ei miljøgift. Det blir brote ned svært langsamt og er giftig i lang tid. I Noreg vart det først forbode med berre enkeltunntak i 1970, før det vart heilt forbode i 1989, ifølgje Store norske leksikon (SNL).

