Fire tilfelle av den indiske virusvarianten påvist i Sverige

Smittevernlege Maria Rotzén Östlund i Region Stockholm seier til TT at dei no vil undersøkje omstenda rundt funna.

Ho vil ikkje trekkje for mange konklusjonar, men seier at varianten truleg ikkje er like smittsam som den britiske. Han liknar meir på dei sørafrikanske og brasilianske variantane, ifølgje smittevernlegen.

Den indiske varianten har ei rekkje endringar frå det opphavlege koronaviruset, mellom anna mutasjonane med namn L452R og E484Q.

Denne varianten vart påvist i Noreg for første gong 16. april.

