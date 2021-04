Desperat jakt på oksygen i India

utenriks

Det første koronadødsfallet i landet vart registrert 12. mars 2020 i delstaten Karnataka i sør, medan 100.000 dødsfall vart nådde i oktober. 150.000 døde vart registrerte i januar i år.

Med 362.757 nye registrerte smittetilfelle – ei global toppnotering – og meir enn 3.000 nye dødsfall onsdag, passerte landet offisielt 200.000 døde.

Store mørketal

Det er samtidig store mørketal i landet med som har 1,4 milliardar innbyggjarar. Til dels forklarer det korleis India har færre registrerte dødsfall enn Brasil og Mexico, som har både færre registrerte smittetilfelle og færre innbyggjarar.

Mange krematorium og gravlundar i India seier dei offisielle tala ikkje er i nærleiken av å spegle auken i talet på døde dei får.

Nyheitsbyrået AP skriv at statistikk over dødsfall i landet var dårleg allereie før pandemien. Dei fleste døyr heime, og dødsfallet blir verande uregistrert. Dette er særleg utbreidd i landlege strøk, der viruset no spreier seg fort.

Manglar oksygen og medisinar

Dødstala var på veg ned tidlegare i år, men aukar no kraftig igjen.

Samtidig som befolkninga i mange vestlege land smått har byrja reisa tilbake mot ein meir normal kvardag, er indiske sjukehus overvelda, medan desperate familiar av koronasjuke blir kasta ut på desperat leiting etter oksygen og andre medisinar, ofte forgjeves.

I hovudstaden New Delhi har parkeringsplassar vorte omgjorde til krematorium, medan den store pågangen har ført til mangel på ved til likbål.

Priyanka Mandal har leita etter oksygen for mor si heilt sidan ho vart sjuk førre veke.

– Medisinar er heller ikkje tilgjengeleg. Eg har vore innom fem, seks store apotek, seier ho til AFP.

Sender hjelp

Tysdag denne veka kom den første sendinga med medisinsk utstyr frå Storbritannia. USA, Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har òg lova å hjelpe India.

Noreg gir 20 millionar kroner i humanitær bistand, opplyste utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag. Pengane skal gå via Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Røde Kors.

Støtta vil mellom anna bidra til ambulansetenester med oksygen, informasjonskampanjar for å fremje smittevern, hygienepakkar, smittevernutstyr og mat i tillegg til drift av operasjonssentralar.

Når toppen i mai

Ifølgje nettstaden Worldometers, som fører kontinuerleg statistikk over koronarelaterte dødsfall og smittetilfelle verda rundt, var det onsdag norsk tid registrert totalt 201.187 dødsfall i India.

Det svarer til 14,5 døde per 100.000 innbyggjarar.

Indiske ekspertar anslår at den andre bølgja til pandemien kan nå ein topp i landet mellom 11. og 15. mai, før smitten fell kraftig i slutten av månaden.

Fleire ekspertar forklarer omfanget på utbrotet med meir smittsame virusvariantar og dessutan manglande respekt for smitteverntiltak. Til saman har over 18 millionar indarar fått påvist koronasmitte sidan byrjinga til pandemien.

Smitteauken dei siste sju dagane er større enn i noko anna land i verda. Eit lite lyspunkt er at Biontech-grunnleggjar Ugur Sahin onsdag sa at han trur vaksinen selskapet har produsert i samarbeid med Pfizer, er effektiv mot den rådande virusvarianten i India. Han understreka at selskapet framleis gjer undersøkingar.

– Men den indiske varianten har mutasjonar som vi allereie har undersøkt og som vaksinen vår òg fungerer mot, så eg er sjølvsikker, sa Sahin.

(©NPK)