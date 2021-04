Albanias statsminister erklærer valsiger

utenriks

Rama kom med erklæringa framfor ei folkemengd på fleire tusen tilhengjarar tysdag etter at valkommisjonen i landet uttalte at sosialistane låg an til å sikre seg 74 av dei 140 seta i nasjonalforsamlinga etter valet på søndag.

Koalisjonen til opposisjonen ligg an til å få 59 sete, ifølgje oppdateringa til kommisjonen tysdag.

Opposisjonen nektar å godta valresultatet. Leiaren til det demokratiske partiet Lulzim Basha kallar det ein «valgmassakre». Han hevdar det har funne stad omfattande valfusk.

Basha og Rama brukte mykje av valkampen på å rette skuldingar mot kvarandre, men dei kom med forsonande utsegner på valdagen søndag.

USA og EU har følgt valet nøye. Albania ønskjer å starte samtalar om medlemskap i EU.

