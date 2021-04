Vaksinerte amerikanarar slepp munnbind utandørs

utenriks

USAs smittevernbyrå CDC har hittil anbefalt folk å bruke munnbind utandørs dersom dei ikkje kan halde to meters avstand til andre.

Endringa er eit forsiktig steg i CDCs plan for gjenopning og retur til eit normalt samfunn no som over halvparten av vaksne har fått ein dose av koronavaksinen, og ein tredel er fullvaksinert.

CDC seier òg at dei som enno ikkje er vaksinerte, ikkje treng å bruke munnbind når dei går tur, syklar eller joggar åleine eller med medlemmer av eige hushald.

På den andre sida bør fullvaksinerte framleis bruke munnbind på konsert eller andre arrangement med mykje folk tett saman.

(©NPK)