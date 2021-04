Seks arresterte i dansk terrorsak

utenriks

Dei arresterte er mellom 27 og 35 år gamle. Fire av dei er arresterte i Aarhus-området og to i København, heiter det i ei pressemelding. Arrestasjonen skjedde etter samarbeid mellom politiet i Austjylland, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og København-politiet.

To av dei er sikta for å ha reist til Syria sommaren 2014, der dei skal ha slutta seg til IS. Den eine, ein 29 år gammal mann, blir skulda for å ha prøvd å reise tilbake til Syria våren 2015, også denne gongen for å slutte seg til terrorgruppa.

Fem av dei seks er sikta for finansiering av terror. Den tidlegare nemnde 29-åringen skal ha sendt pengar til IS frå 2013 til 2017, medan han var i Aarhus. Politiet meiner han har brukt dei andre i saka til mellommenn, som på oppmoding frå han har sendt pengar til personar med tilknyting til IS.

Fem av dei seks blir framstilte for varetektsfengsling i Aarhus tysdag klokka 15. Påtalemakta har kravd lukka dører.

