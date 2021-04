Opprørarar i Myanmar hevdar å ha teke militærbase

utenriks

– Styrkane våre tok seg inn i den burmesiske militærleiren, seier opprørsgruppa Karen National Unions (KNU) utanrikspolitiske leiar Saw Taw Nee til AFP.

Kampane braut ut ved 5-tida tysdag morgon lokal tid, nær Salaween-elva.

Elva utgjer delar av grensa mellom Myanmar og Thailand. Innbyggjarar på den thailandske sida sa dei kunne høyre skyting og eksplosjonar frå Myanmar.

KNU er blant dei viktigaste motstandarane til militærjuntaen. Gruppa er aktiv i delstaten Karen, der dei i fleire veker har vore i samanstøytar med hæren. Over 24.000 sivile, blant dei rundt 2.000 som tok seg over elva for å søkje mellombels tilflukt på thailandsk side, har vorte drivne frå heimane sine.

Rundt ein tredel av Myanmars areal, mesteparten i grenseområde, er kontrollerte av ei rekkje opprørsgrupper som har sin eigen milits.

KNU har fordømt kuppet til hæren 1. februar, der den sivile leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, vart avsett, og opprørsgruppa seier at dei har teke hand om minst 2.000 kuppmotstandarar som flykta frå urbane område i landet.

Over 750 sivile har vorte drepne av tryggingsstyrkar kontrollerte av militærjuntaen sidan 1. februar, ifølgje menneskerettsorganisasjonen AAPP.

(©NPK)