NGO: Over 500 helsearbeidarar døde i Venezuela

utenriks

– Talet på døde i helsesektoren som følgje av covid-19 veks. Vi har fått informasjon om 14 nye dødstal, noko som fører totalen til 513, skriv Médicos Unidos Venezuela på Twitter.

Sidan dei første tilfella vart påviste i mars i fjor, har fagforeiningar i helsesektoren og NGO-ar ropt varsku om forholda på offentlege sjukehus og den avgrensa tilgangen tilsette har til verneutstyr for å behandle koronasmitta pasientar.

Médicos Unidos Venezuela har lagt ut eit bilete på Twitter der ein kan sjå helsepersonell frakte kista med ein avdød kollega. Organisasjonen skriv at helsepersonell ofte må kjøpe utstyr som er gått ut på dato og at dei nokre gonger må be om medisin via sosiale medium.

President Nicolas Maduros regjering oppgir at landet så langt i pandemien har 192.498 koronatilfelle og 2.064 dødsfall. Men NGO-ar og helseorganisasjonar meiner at dei verkelege tala er langt høgare.

Sjølv før pandemien starta, var det mangel på utstyr i helsevesenet.

(©NPK)