Kveitebrødsdagane til Biden snart over

utenriks

Bidens første månader som president har vore som ein kvervelvind, med svært høg aktivitet for å innfri så mange valløfte som mogleg.

Når det gjeld koronapandemien kan Biden krysse av for nesten alle valløfta sine, ikkje minst at han nådde det symbolsk viktige målet om å vaksinere 200 millionar amerikanarar på 100 dagar.

I økonomiske spørsmål går det heller ikkje så verst: Han har fått vedteke ein gigantisk krisepakke i Kongressen og sikra amerikanarane ei kontantutbetaling på 2.000 dollar.

Også på klimaløfta har han levert, mellom anna ved å sørgje for at USA igjen blir ein del av Parisavtalen, og ved å gjere om ei rekkje av miljøvedtaka til Donald Trump.

Men nokre saker har vist seg vanskelegare å løyse enn Biden kanskje førestilte seg. Det gjeld ikkje minst løftet om ein meir human innvandringspolitikk, eit løfte som har gitt titusenvis av latinamerikanske migrantar nytt håp, men som også har skapt kaotiske forhold ved grensa til Mexico.

For høge ambisjonar?

Talet på migrantbarn, mange av dei einslege, har auka dramatisk, mottakssentera er overfylte, og styresmaktene har leitt febrilsk for å sikre mellombels innkvartering for dei mange familiane som har strøymt over grensa.

Samtidig er ikkje USA i nærleiken av å ta imot dei 125.000 flyktningane som Biden tidlegare har meint at landet kan ta imot. Trumps tak var på 15.000, og truleg vil talet i år ende langt nærare målet til Trump enn Biden sin ambisjon.

Biden har òg måtta hanskast med fleire masseskytingar, og problema knytt til rasisme og diskriminering er langt frå løyst.

Sjølv om ekspolitimannen Derek Chauvin førre veke vart kjend skuldig i forsettleg drap på George Floyd, dukkar det stadig opp situasjonar der afroamerikanarar endar opp med å bli skotne og drepne av politiet. Det gjer at jubelen over rettsavgjerda i Floyd-saka kom med ein bitter bismak for mange av afroamerikanarane i USA.

Heilomvending

Internasjonalt har den nye administrasjonen så å seie gjort heilomvending, slik Biden òg lova under valkampen. Det har mellom anna resultert i klimatoppmøtet førre veke, ein ny dato for når Nato styrkar skal vere ute av Afghanistan og nye indirekte forhandlingar med Iran om atomavtalen, som ikkje har fungert sidan USA trekte seg ut for tre år sidan.

Biden har òg avslutta engasjementet i krigen i Jemen, der amerikanarane heilt sidan Obama-administrasjonen hadde støtta den saudileidde koalisjonen.

Men presidenten har òg valt ein konfronterande retorikk mot Russland og Kina og gjort det klart at USA vil føre ein global kamp for å fremje demokratiske verdiar og menneskerettar.

Og han har lagt seg ut med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ved å anerkjenne massedrapa på armenarar under Det osmanske riket som folkemord.

Usemja består

Markeringa av dei første 100 dagane til Biden ved makta skjer torsdag. Kvelden før skal han halde den første talen sin til Kongressen som president. Tryggingstiltaka kjem til å vere eksepsjonelt strenge etter angrepet på Kongressen, samtidig som det rår smittevernrestriksjonar som følgje av koronapandemien. Biden blir venta å vie ein stor del av talen til den vellukka innsatsen mot koronaviruset.

Han kan òg gle seg over ganske gode meiningsmålingar.

Både CBS, NBC og ABC/Washington Post har spurt veljarane om kva dei synest, og målingane viser at eit fleirtal av dei spurde – 52 til 58 prosent – er godt nøgde med innsatsen til Biden så langt. Men målingane viser òg ei sterk usemje mellom partia. Medan ni av ti demokratar seier dei er nøgde, gjeld dette berre éin av ti republikanarar.

Dermed har Biden ikkje greidd å minske kløfta mellom veljarane frå dei to partia, slik han gong på gong har sagt at han ønskjer å gjere.

Vaksineskepsis

Aller best skår får Biden når det gjeld handteringa av koronapandemien. Her seier 64–69 prosent at dei er nøgde, eit tal som inkluderer mange republikanarar.

Men samtidig har skepsisen til vaksinasjon auka. Målinga frå CBS viser at berre 19 prosent av republikanarane seier dei kanskje vil ta vaksinen, medan 30 prosent seier at dei ikkje kjem til å ta han.

I tillegg får Biden svært låg skår når det gjeld handteringa av krisa på grensa til Mexico. Her er det berre 33–37 prosent av dei spurde som er nøgde med det Biden har fått til.

Sjølv om Biden generelt skårar høgare enn kva Donald Trump gjorde etter 100 dagar i Det kvite hus, er veljarane mindre nøgde enn med Barack Obama. I Obama sitt første halvår i Det kvite hus sa i snitt 60 prosent av dei spurde at dei var nøgde med innsatsen hans. Trump hadde til samanlikning ein skår på 41,4 prosent.

Tilbakestilling

Somme valløfte tok det berre timar og dagar for Biden å innfri, mellom dei omgjeringa av avgjerda til Trump om at transpersonar ikkje skulle få tene i det amerikanske forsvaret.

Andre løfte har han skrota, som skipinga av ein nasjonal granskingskommisjon som skulle gjennomgå politivesenet. Årsaka er at både rettsgrupper og fagforeiningane til politiet meinte det ville vere kontraproduktivt.

Blant sakene som det framleis blir jobba med, er ein enorm infrastrukturpakke som skal skape nye jobbar og auke selskapsskatten til 28 prosent frå 21 prosent, som Trump innførte. Administrasjonen hans har òg meir enn nok å gjere med å tilbakestille dei 100 helse- og miljøvernreguleringane som Trump fekk oppheva.

(©NPK)