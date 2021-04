Britiske MI6 har byrja med «grøn spionasje»

utenriks

I det første direktesende intervjuet med ein sitjande MI6-sjef sa Moore til Times Radio at saka er «det viktigaste punktet på den utanrikspolitiske agendaen for dette landet og for planeten».

Etterretningsverksemda har fått kallenamnet «grøn spionasje».

– Når folk forpliktar seg til tiltak mot klimaendringane, er det kanskje jobben vår å forsikre oss om at det dei gjer, faktisk speglar det dei har forplikta seg til, sa Moore søndag.

– Det er jobben vår å rette søkjelyset dit folk ikkje vil ha det, la han til.

Putin-åtvaring

Moore diskuterte Storbritannias forhold til både Russland og Kina i det vidtrekkjande intervjuet. Han sa at Russlands president Vladimir Putin har fått klare åtvaringar om at Moskva vil «betale dyrt» om russiske styrkar invaderer Ukraina.

Russland byrja fredag tilbaketrekking, etter fleire veker med mobilisering av soldatar langs grensa mot nabolandet, som førte til auka spenning og åtvaringar frå vestlege land.

– Russarane er ikkje i tvil om kvar Storbritannia står i denne saka. Og dei er heller ikkje noko tvil om kvar Biden-administrasjonen står i saka, fordi kanalane er opne, sa Moore.

Han omtalte forholdet til Kina som «komplekst», noterte at landet har eit «veldig annleis verdisett», og at dei er det største utsleppslandet i verda. Moore streka vidare under verdien av å balansere det å svare på utfordringar i Hongkong, forsvaret av akademisk fridom og britiske åndsverk, medan ein samtidig held oppe eit «positivt forhold» med kinesarane.

Livet imiterer kunsten?

Moore, som tidlegare var ambassadør til Tyrkia og snakkar flytande tyrkisk, vart peikt ut som sjef for MI6 i fjor. Den britiske etterretningsorganisasjonen er kanskje best kjend som arbeidsgivaren til den fiktive superspionen James Bond.

I filmane blir innehavaren av Moores jobb, som kanskje er kjend for flest gjennom Judi Denchs tolking, for «M». Men i røynda er sjefen kjend som «C».

Ei anna jobbrolle som blir omtalt med berre éin bokstav, er «Q», som er ansvarleg for dei tekniske innretningane og duppedittane Bond nyttar seg av. MI6 søkjer no ope etter eksterne kandidatar til rolla.

– Vi må nytte oss av og utnytte teknologi. Og den einaste måten vi kan gjere det på, slik eg ser det, er med god leiarskap, og nokon som kan hjelpe oss med å samarbeide med privat sektor, forklarte Moore.

Og i motsetning til «M», har rolla òg i det verkelege livet fått namnet «Q».

– I dette tilfelle imiterer livet kunsten. Vi gjorde omstruktureringar i den tekniske delen av organisasjonen, og vi sleit med å komme på eit passande namn for stillinga. Til slutt tenkte vi «veit du kva, vi berre køyrer på», og dermed enda vi opp med å kalle stillinga for «Q», forklarte Moore.

– Men «C» er framleis «C». Vi gjekk aldri over til «M», la han raskt til.

