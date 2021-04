Brasils legemiddeltilsyn seier nei til russisk vaksine

utenriks

Grunngivinga er at Anvisa ikkje har tilstrekkeleg med tekniske data som trengst for å verifisere tryggleiken og virkeevna av vaksinen.

– Vi kjem aldri til å tillate at millionar av brasilianarar blir utsette for produkt utan tilstrekkeleg verifisering av kvalitet, tryggleik og virkeevne, seier Antonio Barra Torres, som er leiar for Anvisa.

Brasil slit med å sikre seg nok vaksinar. Befolkninga i landet er på 212 millionar. Sjukehusa er på brestepunktet på grunn av stor smittespreiing.

Landet har allereie inngått avtale om å kjøpe 10 millionar dosar av Sputnik V, men vaksinen må godkjennast først. I mellomtida bruker Brasil AstraZenecas vaksine og den kinesiske vaksinen CoronaVac frå Sinovac.

Brasil har inngått avtale med Pfizer om levering av vaksinar, men dei blir ikkje venta å bli leverte før i månadsskiftet. Brasil har innvilga nødgodkjenning for Janssen-vaksinen frå Johnson & Johnson, men levering av denne vil ikkje starte før i august.

