Biden aukar minstelønna for tilsette hos underleverandørane til staten

Presidentordren om lønnsauke kom tysdag og er ein del av innsatsen for å oppfylle valløftet om å auke minstesatsen til same nivå for alle tilsette.

Frå 20. mars neste år må bedrifter som utfører oppdrag for føderale styresmakter betale sine tilsette minst 15 dollar i timen, opplyser Det kvite hus. I dag har denne gruppa, som ikkje er offentleg tilsette, men jobbar for staten gjennom underleverandørar, ei minstelønn på 10,95 dollar per time.

– Desse arbeidarane er avgjerande for at det føderale statsapparatet skal fungere: Dei er alt frå reinhalds- og vedlikehaldstilsette til pleieassistentar som tek seg av krigsveteranar, kantinetilsette og andre som sørgjer for sunn og næringsrik mat til forsvaret, til arbeidarar som byggjer og reparerer føderal infrastruktur, heiter det i uttalen frå Det kvite hus.

Kravet gjeld for nye kontraktar frå 30. mars neste år og skal gradvis innførast ved fornying av eksisterande kontraktar. Det vil dermed ta tid før det dekkjer alle som jobbar for staten.

Det kvite hus lovar at lønnsauken ikkje skal føre til ekstra kostnader for skattebetalarane, men seier endringa vil føre til auka produktivitet og mindre utskifting av tilsette og kostnadene det fører med seg.

