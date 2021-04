Total trekkjer ut alle tilsette frå gassprosjekt i Mosambik

utenriks

Det skal dreie seg om rundt 1.000 tilsette, men Total har sjølv ikkje oppgitt noko tal.

Gassprosjektet som Total har inngått kontrakt om i Mosambik, har eit prisanslag på over 140 milliardar kroner.

Rundt 410 selskap, frå tryggingsvakter til underleverandørar, er involverte i prosjektet i provinsen Cabo Delgado, der Palma ligg.

Alle vil no måtte innstille verksemda. Det vil føre til at rundt 56.000 menneske blir arbeidsledige, ifølgje leiaren for ein næringslivsorganisasjon i Mosambik, Agostino Vuma.

Skulle gi løft

Som følgje av angrepet den 24. mars, brukar Total omgrepet «force majeure», som inneber at selskapet meiner det har skjedd noko dei ikkje kunne føresjå, og som betyr at dei ikkje har plikt til å oppfylle kontrakten.

I ei fråsegn skriv selskapet at det håpar regjeringa i Mosambik og internasjonale alliansepartnarar vil greie å rette opp att tryggleiken.

Det var knytt stor optimisme til gassprosjektet, som skulle sikre landet eit stort løft når det gjeld økonomisk utvikling framover.

Flyktar

Tusenvis av menneske er drivne på flukt som følgje av valden i Mosambik, og nesten 1 million menneske er no ramma av svolt. Om lag 50.000 menneske har flykta etter angrepet i Palma, der det deltok anslagsvis 100 jihadistar.

Fleire tital menneske vart drepne, men det er uklart kor mange. Hæren i Mosambik har sidan vunne att kontrollen over byen.

