Ny dom mot britisk-iransk kvinne i Iran

utenriks

43-åringen vart arrestert på flyplassen i Teheran saman med den vesle dottera si i april 2016.

Ho jobba då for Thomson Reuters Foundation og dreiv opplæring av iranske journalistar. Skuldinga mot henne lydde på oppvigling, og dommen på fem år i fengsel har ho sona ferdig.

Måndag vart ho dømd til ytterlegare eitt år i fengsel etter å ha vorte funnen skuldig i «å ha drive propaganda mot systemet» ved å delta i ein demonstrasjon utanfor ambassaden til Iran i London i 2009, ifølgje advokaten Hojjat Kermani.

Ikkje riktig

Storbritannias statsminister Boris Johnson tek kraftig avstand frå dommen og seier at britiske styresmakter vil gjere alt for å få henne lauslaten.

– Det er ikkje rett å dømme henne til endå meir tid i fengsel. Det var gale at ho hamna der i utgangspunktet, seier Johnson.

– Vi kjem til å jobbe hardt for å få henne lauslaten slik at ho kan returnere til familien her i Storbritannia, seier han.

Fullstendig inhumant

Utanriksminister Dominic Raab kallar den siste dommen mot Nazanin Zaghari-Ratcliffe for «ei fullstendig inhuman og heilt grunnlaus avgjerd».

– Vi skal framleis gjere alt for å støtte henne, seier han.

Den britiske ektemannen til 43-åringen, Richard Ratcliffe, meiner kona har vorte eit politisk forhandlingskort og at tiltalen mot henne botnar i ei historisk gjeld Storbritannia har til Iran.

Ratcliffe meiner òg at britiske styresmakter kunne ha gjort meir for å få henne lauslaten.

