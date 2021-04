utenriks

General Gusti Putu Danny Karya, som var etterretningssjef i provinsen, fall i eit bakhald då han besøkte Beoga-distriktet søndag.

Danny Karya var i provinsen for å vurdere tryggingssituasjonen etter at fire sivile, blant dei to lærarar, vart drepne tidlegare denne månaden.

Sidan 60-talet har det vore eit separatistopprør i provinsen, og Frigjeringsfronten for Vest-Papua har teke på seg ansvaret for drapa og hevdar at dei drepne var spionar for dei militære.

(©NPK)