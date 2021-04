utenriks

Dermed kunne flytrafikken starte opp att.

Veska vart funnen like etter klokka 8. Det er uklart kva som gjorde at ho vart flagga av vakthaldet. Politiet etterforska saka som allmennfarleg øydelegging. Like etter klokka 11 kom beskjeden om at gjenstanden ikkje utgjorde nokon trussel.

Under koronapandemien har all flytrafikk vorte flytta til terminal 5 på Arlanda. Ifølgje Swedavia, som driv flyplassen, vart all verksemd ved terminalen avbroten, og vegtrafikken ved inngangen stansa.

(©NPK)