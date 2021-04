Endå ein ny koronatopp i India

utenriks

Måndag vart det registrert 352.991 nye smittetilfelle. Samstundes vart det registrert 2.812 nye koronadødsfall, ei ny toppnotering, viser tal frå helsedepartementet i India.

Til saman er det registrert 195.123 koronadødsfall i landet, medan 17,3 millionar menneske har fått påvist covid-19.

Sjukehus, hjelpelause pasientar og familiane deira har slått alarm om mangel på oksygen, sjukehussenger og medisinar. Statsminister Narendra Modi sa søndag at «stormen» covid-19 har «skaka landet», og at å kjempe mot pandemien no er førsteprioritet.

Tilbyr hjelp

Fleire land har tilbode seg å hjelpe det kriseramma landet.

President Joe Biden har sagt at USA er fast bestemt på å hjelpe India, og landet har stadfesta at dei vil gjere tilgjengeleg ingrediensar som trengst for å produsere den indiske vaksinen Covishield.

Storbritannia har lova livreddande medisinsk utstyr, inkludert hundrevis av oksygenkonsentratorar og respiratorar. Også EU, Tyskland og Israel har tilbode seg å hjelpe.

Stig raskt

Målt i talet på registrerte smittetilfelle er India det hardast ramma landet i verda etter USA. Men medan smitten går ned i USA, stig han no raskt i India der ei stor andre smittebølgje braut ut i midten av februar.

Ekspertar har knytt den tiltakande smitten til meir smittsame virusvariantar, dårleg etterleving av smitteverntiltak, og dessutan dårlege førebuingar frå regjeringshald.

