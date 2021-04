Store delar av årets franske vinproduksjon er øydelagd av frost

utenriks

Frostbølgja i byrjinga av april påverka hundretusenvis av hektar med avlingar og vinstokkar i 10 av dei 13 regionane i landet. Over heile Frankrike tel no vinprodusentane tapa etter den uventa kulda.

– Vi har aldri opplevd noko som denne frostbølgja, uttalte landbruksminister Julien Denormandie tidlegare denne månaden.

– Dette er truleg den største landbrukskatastrofen i byrjinga av det 21. hundreåret, la han til.

Kan noko blir berga?

Ståande på ein bratt, smal sti blant vinranker, lurer Michael Gerin på om noko av årets innhausting kan bergast.

– Vi burde hatt seks drueklasar per vinranke. No håpar vi på kanskje éin, seier Gerin. Han har ein 17 hektar stor eigedom i hjartet av Rhônedalen, ein av dei viktigaste vinregionane i landet.

Dei lokale Cote-Rotie-vingardane reknar med tap på kanskje rundt 80 prosent etter at ei kuldebølgje feia over heile Europa – etter ein periode med usedvanleg varmt vêr.

– Vi produserer vanlegvis 80.000 flasker, men i år vil det vere 10.000 eller 15.000 på det meste, kalkulerer Gerin.

Ein tredel går tapt?

Den nasjonale føderasjonen for landbrukshaldarar, FNSEA, meiner at minst ein tredel av årets franske vinproduksjon vil gå tapt. Det representerer nesten to milliardar euro (nærare 20 milliardar kroner) i sal.

Dette anslaget er gjort etter konsultasjon med aktørane i sektoren, opplyser FNSEA.

Vinranker er sårbare

Frost om våren kan vere spesielt øydeleggjande for vinranker. Viss sevja har stige og det er danna knoppar, er dei svært sårbare for temperaturar under null grader.

– Vi er alle svært bekymra og nedslått. Alt arbeidet vårt vart øydelagt på berre nokre få timar, seier Gerin.

Også andre bønder er ramma

Det er ikkje berre vinbøndene som er ramma av frostskadar. Kuldebølgja har òg fått konsekvensar for produsentar av frukt, grønsaker og korn. Rundt 10 prosent av Frankrikes produksjon av sukkerrøyr har allereie gått tapt, rapporterte produsentforeininga CGB.

– Forbrukarane vil òg få langt færre aprikosar, kirsebær og anna frukt i år, noko som vil auke prisane, fryktar Denormandie.

Ministeren har oppretta ei krisegruppe for å koordinere korleis regjeringa svarar på krisa. Denne gruppa har alt varsla om betydeleg økonomisk skade.

Statsminister Jean Castex har lova eksepsjonelle støtteordningar for å hjelpe produsentar med å komme seg gjennom krisa.

(©NPK)