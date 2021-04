Rassia mot tyrkisk kryptovalutabørs

utenriks

Arrestasjonane fann stad i åtte provinsar, skriv nyheitsbyrået Anadolu. I tillegg er det utskrive arrestordre på ytterlegare 16 personar knytte til kryptobørsen Thodex.

Statsadvokaten i Istanbul starta granskinga av Thodex etter at fleire brukarar seier dei ikkje får tilgang til pengane sine. Dette blir vurdert at dette handlar om rundt 391.000 investorar og verdiar for rundt 2 milliardar dollar – rundt 16,7 milliardar kroner.

Thodex-eigar Faruk Fatih Ozer avviser skuldingane og hevdar selskapet er utsett for ein svertekampanje. Han seier handelen er stansa mellombels etter at nettangrep førte til unormal aktivitet på fleire kontoar. Ozer avviser påstandar om at pengane på børsen er borte.

Ozer reiste til Albania tidlegare i veka og seier målet med turen var å møte utanlandske investorar.

Tyrkiske styresmakter kunngjorde førre veke at dei forbyr bruk av kryptovaluta til betaling av varer fordi dei meiner slik valuta utgjer ein «irreversibel» risiko. Mange tyrkarar set sparepengane i kryptovalutaer for å verne seg mot inflasjon og svekkinga av tyrkiske lira.

(©NPK)