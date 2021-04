Over 130 anteke omkomne etter at migrantbåt forliste utanfor Libya

utenriks

Redningsskipet Ocean Viking var ti timar unna, men rykte ut til området saman med tre handelsskip etter at det vart sendt ut ei nødmelding frå ein båt med migrantar utanfor kysten av Libya onsdag morgon.

Truleg har ingen overlevd, opplyser organisasjonen SOS Méditerranée etter å ha søkt i sjøen fleire timar.

Skipa starta søket i farvatnet nordaust for hovudstaden Tripoli. Det vart funne minst ti døde i vatnet, men det skal ha vore om lag 130 menneske i gummibåten som sokk.

Ingen overlevande er funne i den grove sjøen med bølgjer opptil 6 meter. Eit fly frå EU greinsesamarbeidsorganisasjon Frontex fann seinare på dagen ein øydelagd gummibåt flytande med botnen opp i sjøen.

Aksjonen onsdag vart sett i verk etter at Ocean Viking dagen før hadde søkt etter ein båt som hadde sendt ut nødmelding frå det same området i Middelhavet. Heller ikkje etter dette forliset er det funne overlevande og SOS Méditerranée fortel at lagnaden til om lag 40 menneske er ukjent.

Så langt i år skal minst 360 migrantar ha mista livet i ulike forlis i Middelhavet, ifølgje tal FN har henta inn.

(©NPK)