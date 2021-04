utenriks

I ei fråsegn på Instagram viser Navalnyj til at helsetilstanden hans er forverra, og at han har fått beskjed frå legane om at det snart ikkje vil vere nokon igjen å behandle.

Derfor vil han gradvis trappe ned sveltestreiken. Det vil ta opp til 24 dagar å gradvis avslutte han, skriv Navalnyj.

Opposisjonspolitikaren skriv vidare at han har oppnådd det han ville med sveltestreiken, som no er inne i den fjerde veka.