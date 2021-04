Minst 100 døde i samanstøytar i Etiopia

utenriks

Angrep med skytevåpen og eldspåsetjing har auka frykta for tryggleiken i Afrikas nest mest folkerike land før valet som skal haldast i juni.

Amharene er landets nest største etniske gruppe og utgjer brorparten av befolkninga i regionen med same namn. Volden som blussa opp førre veke har ramma spesialsonene North Shoa og Oromo. Sistnemnde er primært folkesett av oromoer, som er den største etniske gruppa i landet.

Administrasjonssjefane i dei to regionane har så langt ikkje vilja oppgi nøyaktig tal på drap. Sivilombodsmannen i landet Endale Haile seier etter eit besøk til området at så mange som 200 kan vere døde.

– Det er trygt å seie at over 100 er døde. Anslaget er opptil 200, seier Endale, men påpeikar at tala er baserte på informasjon frå fordrivne personar. Det har ikkje vore mogleg å få ei uavhengig stadfesting på kor mange som er døde.

Han seier over 250.000 er fordrivne i North Shoa, medan talet er minst 75.000 i Oromo. Det kjem i tillegg til 300 drepne og 50.000 fordrivne etter valden i same område i mars.

Dei er uklart kva som ligg bak dei siste, blodige åtaka. Tenestemenn i Amhara har peika på opprørsgruppa Oromos frigjeringshær, men gruppa avviser at den er aktiv i området.

Det etiopiske forsvaret sa i helga at dei sender inn styrkar for å roe ned situasjonen. Endale sa regionen var roleg då han besøkte han torsdag og fredag.

