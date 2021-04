Macron lovar å støtte opp om Tsjad

utenriks

Den drepne presidenten vart fredag gravlagd nær heimbyen sin etter ein seremoni i hovudstaden N'Djamena.

Både opposisjonsleiarar og opprørarane, dei siste skulda for å ha drepe Deby, seier seg svært misnøgde med maktovertakinga etter at presidenten gjekk bort. Dei meiner det nærmar seg statskupp når Debys 37 år gamle son Mahamat Idriss Déby no leiar ei overgangsregjering.

Frankrikes ansvar

President Macron og Den demokratiske republikken Kongos president Felix Tshisekedi var blant statsleiarar som deltok i seremonien over den drepne presidenten som har styrt Tsjad i 30 år.

– Frankrike vil aldri la nokon, verken i dag eller i morgon, utfordre Tsjads stabilitet og integritet, sa Macron under seremonien. Han oppmoda den militære overgangsregjeringa til å fremje inkludering, dialog og demokratisk maktoverføring.

Ein militær talsmann opplyste førre veke at den 68 år gamle presidenten hadde vorte dødeleg såra under eit besøk ved frontlinja, der regjeringsstyrkar kjempar mot opprørarar.

Vestleg alliert

Deby vart sett på som ein viktig alliert for vestlege land som kjempar mot islamsk ekstremisme i Afrika. Han vart meld drepen berre timar etter at han vart attvald til ein sjette periode.

Militærrådet som står bak sonen, har støtte frå hæren. Mahamat Deby er berre eit år eldre enn det faren var då opprørsstyrkar kasta presidenten i 1990 og gjorde Idriss Déby til etterfølgjar. Mange fryktar at Mahamat Deby vil sitje mykje lengre enn den 18 månader lange overgangsperioden.

Tsjad er ein tidlegare fransk koloni, og Frankrike har basar fleire stader i landet som ledd i kampen mot terrorisme. Styrkar frå Tsjad har i årevis kjempa mot jihadistar i nord, i eit område som blir kalla det farlegaste som nokon FN-styrke for tida står i.

