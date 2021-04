Forskarar i Oxford: Pfizer og Astra reduserer smittefare òg etter éin dose

utenriks

I studiar som vart presenterte fredag, seier forskarane at det ikkje var nokon merkbar forskjell i evna i dei to vaksinane til å redusere faren for å bli smitta av covid-19.

Materialet er enno ikkje publisert på ein måte som opnar for motargument frå ekspertar på smitteområdet. Men konklusjonane byggjer på data som er henta inn frå testpinnar brukte i nase og svelg på 370.000 personar i England og Wales mellom desember 2020 og april 2021.

Forskarane seier at faren for å bli smitta etter første dose hadde falle med 65 prosent etter tre veker. Talet auka ytterlegare etter andre dose, men er ikkje oppgitt. Materialet konkluderer med at vaksinane synest å gi godt vern mot den varianten av covid-19 som først vart oppdaga i Storbritannia.

