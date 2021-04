utenriks

Viss fartøyet framleis er intakt, blir det anteke at oksygenet vil rekke fram til fredag kveld norsk tid.

Det indonesiske forsvaret oppdaga torsdag eit uidentifisert objekt på mellom 50 og 100 meters djup. Leitemannskapa håpar dette kan vere ubåten.

Men det er frykt for at ubåten kan liggje lenger nede, på eit djup som han ikkje er bygd for å tole. Oljesøl i området kan vere eit teikn på at fartøyet har fått skadar.

Både Australia og USA har sagt at dei skal hjelpe til i søket.

(©NPK)