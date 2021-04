Caitlyn Jenner vil stille til val som guvernør i California

utenriks

– Eg er med, sa den 71 år gamle tidlegare tikjemparen fredag. Ho la til at kampanjestart vil bli kunngjort på eit seinare tidspunkt og at ho truleg vil stille som republikanar.

– Eg har vist at eg er ein vinnar, og eg er den einaste outsideren som kan gjere slutt på demokraten Gavin Newsoms katastrofale tid som guvernør, sa ho.

Det er ei utbreidd oppfatning av Newsom vil bli attvalt seinare i år.

Jenner kunngjorde etter skilsmissa si frå kona Kris i 2015 at ho var transkvinne.

Ho har sidan 2007 opptredd i realityserien Keeping up with the Kardashians saman med den tidlegare kona si Kris og dei felles døtrene deira Kendall og Kylie, og dessutan Det andre barnet til kris Kourtney, Kim, Khloe og Rob.

(©NPK)